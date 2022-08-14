Yüzerek kaçmaya çalışan şüpheli deniz polisi tarafından yakalandı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde denize atlayan şüpheliyi deniz polisi yakaladı.

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AA’nın haberine göre Ambarlı Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin “Dur” ihtarına uymayan M.K. kaçınca kovalamaca başladı.

Marinadan denize atlayan şüpheli, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak tekneyle karaya çıkarıldı.

‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtilen M.K.’nın yüzerek kaçmaya çalıştığı anlar polis ekiplerince kaydedildi.

DHA’nın haberine göre bölgeye sevk edilen deniz polisi, M.K.’yı 2 kilometre açıkta buldu.