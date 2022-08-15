Yuvalar kirli bebek bezlerini eve yolluyor; ebeveynler şikayetçi

Japonya’daki ebeveynlerin çocuklarına bir yuvada yer bulması kolay değil. Her ne kadar yuvaların sayısı artırılsa da belirli kentlerde bekleme listeleri var. Listedeki çocuğunu yuvaya sokanlarsa ‘bedelini ödüyor.’ Ülkede azımsanmayacak kadar çok yuva, kirli bebek bezlerini eve götürmek koşuluyla öğrenci kabul ediyor.

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Çocuk bakımı hizmeti veren kurumlara bez tedarik eden ‘Baby Job’ adlı şirketin 1461 yerleşim biriminde yaptırdığı anketine göre yuvaların yüzde 39’u ‘kirli bezi eve götür’ politikası uyguluyor. Bu konuda batıdaki prefektörlük Shiga birinci. Yuvaların yüzde 89’u anne-babalardan çocuklarını almaya gittiklerinde kirli bezleri de götürmelerini istiyor. Başkent Tokyo’daki oran yüzde 17.

Yuvaların yöneticileri bu talep için farklı gerekçeler sunuyor. Çoğu, ailelerin çocuklarının dışkısını inceleyerek sağlık durumundan haberdar olabileceklerini savunurken bazıları da bezleri atmak, imha etmek için imkanları olmadığını söylüyor.

Fukuoka kentindeki belediyenin çocuklardan sorumlu dairesinden Yukinori Abe, ”Bu uygulama bezlerin birden fazla kez kullanıldığı günlerden kalma. Ebeveynlerin çocuklarının sağlığını takip etmelerini istiyoruz” dedi.

Talepleri yuva yöneticilerine makul gelebilir ancak ebeveynler için durum farklı. Çoğu durumdan şikayetçi. Çocuğunu yuvadan alan bir anne, bir torba içinde üç-dört kirli bezi de yanına aldığını belirterek, ”Eve gider gitmez atıyorum. Resmi bir şikayette bulunmadım ama çok tuhaf ve zahmetli bir uygulama” dedi.

İki yaşındaki kızı Kyoto’daki bir yuvaya giden bir diğer anneyse, ”Neden eve götüreyim? Duyduğum en saçma şey” diyerek uygulamayı eleştirdi. Çok sayıda kişi de bu koşuldan hoşlanmadıklarını ama mecburen uyduklarını söyledi.

Meiji Üniversitesi’nde görevli sosyolog Yuiko Fujita, uygulamanın ülkenin çocuk bakımına yaklaşımının çağ dışı olduğunu gösterdiğini söyledi: ”Bu anlayış sürüyor çünkü bizim toplumumuz müşterek çocuk büyütme konusunda fikir sahibi değil. Çocukların bakımından özellikle annelerin sorumlu olduğu düşünülüyor.”