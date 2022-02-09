Yusuf Ziya Cömert: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu?

Peki CHP lideri Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu?

Hemen cevap vereyim, olabilir.

İlk olarak Meclis’teki “Aday ol” sataşmalarına “Aday olmayacağımı kim söyledi” diye mukabele ederek çok bariz olmayan bir sinyal verdi.

Türkiye’nin sorunlarının nasıl çözüleceğini anlatırken sık sık “Dostlarımızla beraber” vurgusu yapıyordu.

Yine yapıyor ama eskisi kadar sık değil.

Eskisinden daha sık birinci tekil şahıs kullanmaya başladı.

“Çözeceğim.”

Bunlar Kılıçdaroğlu’nun kendisini cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğini göstermez.

Ama kendi adaylığını bir seçenek olarak hatıra getirmekte sakınca görmediği anlamına gelir.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı