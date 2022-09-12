Yusuf Ziya Cömert: Hiçbir parti ‘HDP oylarını istemiyorum’ diyemez

Türkiye Cumhuriyeti’nin yazılı mevzuatı, anayasa, yasalar, HDP gibi bir partinin mevcut olmasına, siyaset yapmasına imkân tanıyor.

…

Öte yandan, ilk dönemlerden itibaren HDP, PKK’nın, dolayısıyla terörün siyasi uzantısı olmakla itham edildi.

Zaman içinde algılar değişti.

Yavaş yavaş HDP ile her türlü ilişkinin sakıncalı sayıldığı bir zemine geldik.

Tabii mevzuatın zorunlu kıldığı durumlar dışında.

…

Şu suali Meclis’te olan ve olmayan bütün partilere sorduğumuzu farz edelim:

HDP’yi istemiyorsunuz. Aranızdaki mesafeyi -bazılarınız daha uzak, bazılarınız daha yakın- muhafaza etmekten yanasınız.

Peki, HDP’nin oylarını ister misiniz?

Cevap bir: İsterim.

Cevap iki: İstemem, yan cebime koy.

Cevap versiyonlarının üçüncüsünü, dördüncüsünü bulmak mümkün.

Ama hiçbiri “Hayır, asla istemiyorum” derecesinde bir kararlılığa baliğ olmaz.

En fazla, “Açıktan istesem ayıp olur” türünden bir şey üretebilirsiniz.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı