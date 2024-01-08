Yusuf Ziya Cömert: Erdoğan o açığı ben fazlasıyla kapatırım diye düşünüyor

Anladığım kadarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkan adayında başka sosyal, siyasi özellikler aradıysa bile, tercihini işin üretim kısmını sorunsuz ve kendisiyle uyumlu bir şekilde yürütme kapasitesine sahip olduğunu düşündüğü Murat Kurum lehine yapmış.

Murat Kurum, bir teknokrat.

Şu ana kadar cemiyet içine siyasi özellikleriyle çıkmış sayılmaz.

Karşısındaki rakibi, siyasi kapasitesi oldukça yüksek olan ve bir önceki seçimde Binali Yıldırım’ı yenen İBB başkanı Ekrem İmamoğlu.

İki rakip arasında İmamoğlu lehine bir siyasi fazla ya da Kurum aleyhine bir siyasi açık olduğu söylenebilir.

Belki Kurum, sahaya çıktığında bulacağı söylemlerle siyaset açığını kapatmaya çalışabilir.

Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi açık önemli değil o açığı ben fazlasıyla kapatırım diye düşünüyor.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı