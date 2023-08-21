Yusuf Ziya Cömert: Dünyanın bütün arama kurtarmacıları bir araya gelse yetmeyecek 

Marmara denizindeki faylar iki yüz elli senedir kırılmadı. En son 1766’da büyük deprem olmuş.

Geriye ne kadar vaktimiz kaldı?

Depremin tarihi periyodu 2016’da tamamlandı. Yıl mıl kalmadı verilere göre. Hatta 7 yıl geçti.

Şu anda depremle Rus ruleti oynuyoruz.

Bugün olmadı. Bu hafta olmadı. Bu ay olmadı. Bu yıl olmadı…

Yarın? Haftaya? Eylül’de? 2024’te?

Tek mermi var tabancanın topunun içinde.

Her an içinde mermi olan yatağa rast gelebiliriz. Kendi elimizle kafamızı patlatabiliriz.

Afet bölgesinde bir yılda yapacağımızı söylediğimiz kentsel dönüşümü İstanbul ve çevresinde deprem henüz olmamışken bir yılda yetiştirebilir miyiz?

Bu mümkün. Hadi bir yılda olmasın, iki yılda olsun.

24 yılda yapmadık, yattık ama işimizi ciddiye alırsak iki yılda yapabiliriz.

Yapıyor muyuz?

Hayır.

Hayır değil. Yapıyoruz. Ama iki yılda bitireceğimiz bir hızda değil. Belki elli yılda bitirebileceğimiz bir hızda.

İstanbul’da rüzgârlı havada yıkılan binalar var. Hatta durduğu yerde yıkılan binalar var.

Allah göstermesin, o deprem olursa kimse giremeyecek İstanbul’un sokaklarına.

Dünyanın bütün arama kurtarmacıları bir araya gelse yetmeyecek.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı