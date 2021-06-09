Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yusuf Karataş: Yargının iktidarın emrine girdiğinin en büyük kanıtı

Lafı dolandırmadan söyleyelim: Organize suç örgütleri, iktidar ve iktidarın kader birliği yaptığı sermaye çevreleri arasındaki kirli-kanlı çıkar ilişkileriyle ilgili bunca bilgi-belge ve iddia varken sus-pus olan yargının HDP hakkında yeniden kapatma davası açması, yargının siyasi iktidarın emrine girdiğinin; majestelerinin yargısı haline geldiğinin en büyük kanıtıdır.

Peki, HDP’nin kapatılması için daha önce hazırladığı iddianame, “Yapılan suçlamalar ve partinin yetkili kurulları arasında bir ilişki bulunmadığı” için iade edildiği halde yeni bir iddianame hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, daha doğrusu bu iddianamenin yeniden hazırlanması talimatını verenler neyi amaçlıyorlar?


Bugün yanıtlanması gereken soru budur.

Yusuf Karataş’ın yazısı

SON HABERLER

Çıkmadık candan umut kesilmez!

İngiliz çevreci ve belgesel yapımcısı David Attenborough tarafından hazırlanan ‘Breaking Boundaries’ adlı belgesel, gezegene verdiğimiz tahribatı ve karşı karşıya olduğumuz durumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Devlet 16 yıllık yasağın gerekçesini açıklayamadı; süre istedi

Türkiye’ye girişi İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan Dünya Uygur Kongre Başkanı Dolkun İsa’nın ilk duruşması görüldü. İçişleri Bakanlığı’nın avukatı mahkemeye İsa’yı 16 yıldır suçladığı gerekçe ile ilgili bir belge sunamadı ve “Biz henüz hazırlanamadık, süre istiyoruz” dedi. İsa’yı vekaleten duruşmaya katılan avukat İlyas Doğan duruşmanın detaylarını Diken’e anlattı ve “İçişleri bakanlığının kendi tezini destekleyecek belge dosyada yok” dedi.