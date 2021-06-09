Yusuf Karataş: Yargının iktidarın emrine girdiğinin en büyük kanıtı

Lafı dolandırmadan söyleyelim: Organize suç örgütleri, iktidar ve iktidarın kader birliği yaptığı sermaye çevreleri arasındaki kirli-kanlı çıkar ilişkileriyle ilgili bunca bilgi-belge ve iddia varken sus-pus olan yargının HDP hakkında yeniden kapatma davası açması, yargının siyasi iktidarın emrine girdiğinin; majestelerinin yargısı haline geldiğinin en büyük kanıtıdır.

Peki, HDP’nin kapatılması için daha önce hazırladığı iddianame, “Yapılan suçlamalar ve partinin yetkili kurulları arasında bir ilişki bulunmadığı” için iade edildiği halde yeni bir iddianame hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, daha doğrusu bu iddianamenin yeniden hazırlanması talimatını verenler neyi amaçlıyorlar?

Bugün yanıtlanması gereken soru budur.

Yusuf Karataş’ın yazısı