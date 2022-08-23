Yusuf Karadaş: Operasyon için seçenekleri kalmayınca Esad’ın kapısını çaldılar

Erdoğan yaşadığı sıkışmışlıktan kurtulmak ve 2023 seçimlerini kazanıp iktidarını ayakta tutmak için Suriye Kürtlerine yönelik operasyona ve onunla da bağlantılı olarak Suriyeli mültecilerin ele geçirilecek bölgelere yerleştirilmesine umut bağlıyor.

Bilindiği gibi böylesi bir operasyon için önce Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerinin veto edilmesi kartı üzerinden ABD ile pazarlıklar yapıldı ama istenen sonuç alınamadı. Erdoğan, temmuz ayında Tahran’da Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı pazarlıklardan da eli boş dönmüştü. (…)

Yani ortada Suriye ve bölge politikasındaki yanlışlardan dönülmesi, cihatçı gruplarla birlikte yayılmacı emeller doğrultusunda sürdürülen müdahalelerden vazgeçilmesi gibi bir durum yok.

Ne var?

Zaten Esad yönetimini devirme hesabını çoktan rafa kaldıran, kaldırmak zorunda kalan Erdoğan iktidarının Suriye Kürtlerine karşı operasyon için yeni pazarlık kapısını aralamaya çalışması var.

Uzun lafın kısası Kürtlere yönelik operasyon konusunda başka seçenekleri kalmayınca Esad’ın kapısını çalmak zorunda kaldılar.

Yusuf Karadaş’ın yazısı