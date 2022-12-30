Yusuf Karadaş: Erdoğan, Suriye yönetimini yeniden resmen tanıdı

Milli Savunma Bakanı Akar’ın Moskova’da Suriye Savunma Bakanı Abbas ile bir araya gelmesiyle malumun ilamı gerçekleşti. Erdoğan iktidarı, 11 yıl önce gayrimeşru ilan edip devirme hedefiyle yola çıktığı Suriye yönetimini yeniden resmen tanımış oldu. Malumun ilamı diyoruz, çünkü Erdoğan iktidarı zaten 2016’dan sonra Suriye yönetiminin en büyük destekçisi Rusya ile ve 2017’den sonra da Suriye’nin diğer önemli destekçisi İran’ın dahil olduğu Astana Formatıyla Esad’ı devirme hedefinden vazgeçtiğini, vazgeçmek zorunda kaldığını kabul etmiş oluyordu.

Elbette bu durum, bu görüşmelerin ara buluculuğuna soyunan Rusya’nın Savunma Bakanı Şoygu’nun ev sahipliğinde Türkiye ve Suriye savunma bakanları ile bu ülkelerin istihbarat şefleri arasında yapılan üçlü görüşmenin önemini ortadan kaldırmıyor. Evet, Türkiye ve Suriye yönetimlerinin ve ara bulucu Rusya’nın önceliklerinin farklı olması, bu görüşmelerden sonuç alınmasını oldukça zorlaştırıyor. Ancak devam edeceği açıklanan bu üçlü görüşmelerin kaçınılmaz bir biçimde Suriye sahasına yansımaları olacağını da şimdiden söyleyebiliriz.

Yusuf Karadaş’ın yazısı