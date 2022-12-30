Yurt dışına ‘freelance’ çalışanların aylık kazancı 76 milyon avroyu aşıyor

Türkiye’den yurt dışındaki bir şirkete ‘serbest (freelance)’ çalışanların sayısının 35 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Bu çalışanların aylık kazancıysa 76 milyon avroyu (1 milyar 518 milyon TL) aşıyor.

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Nasıl Bir Ekonomi’den Mustafa Kemal Çolak’a konuşan Sovos Türkiye Kıdemli Satış Direktörü Ali Bulut, Türkiye’den yurt dışındaki bir şirkete ya da bir global firmanın buradaki ofisine serbest çalışan olarak tarif edilen ‘freelance’ hizmet verenlerin sayısının 100 bin olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 65’i Türkiye’deki bir global şirkete, yüzde 35’i de yurt dışındaki bir şirkete hizmet üretiyor.

Serbest mesai yürüten çalışan, işverenle aylık veya saatlik ücret üzerinden anlaşma yapıyor. Ali Bulut’un verdiği bilgiye göre aylık ücretler, 500 avrodan, 30 bin avroya kadar değişiklik gösteriyor. Bulut, büyük çoğunluğun kazancının 1900 ile 2 bin 450 avro arasında değiştiğini belirtti.

Yurt dışındaki bir şirketle mesai yürüten çalışan sayısının 35 bin olduğu hesabından yola çıkarak Türkiye’ye aylık giren dövizin yaklaşık 76 milyon avroya ulaştığı söylenebilir.