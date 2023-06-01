Yurt dışı için belge alan doktor sayısı ortalamanın üstünde arttı

Yurt dışında çalışmak için gerekli olan ‘iyi hal belgesi’ alan doktor sayısı 14 Mayıs seçimleri sonrası ortalamanın üstünde arttı.

Fotoğraf: AA

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) paylaştığı verilere göre nisanın ilk yarısında 90, ikinci yarısında 91, mayısın ilk yarısında 94, ikinci yarısında 144 doktor yurt dışına gitmek için belge aldı.

TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı, son 15 günde ortalamanın çok üstünde bir artış gösterdi.



Hekimlerin haklarını ve emeğini görmezden gelen, "Giderlerse gitsinler" ifadesinde somutlaşan politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. pic.twitter.com/OTWxr0vsqq — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) June 1, 2023

2017’de ivme kazandı

2012’de sadece 59 doktor iyi hal belgesi için başvurmuştu. Sayı 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245’ti.

2017’den itibaren başvurular ivme kazandı. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’de ise 1405 doktor söz konusu belgeyi talep etti.

10 yıllık sürece 2023’ün ilk üç ayı bazında bakıldığındaysa artış oranı yüzde 70.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 9 Mart’ta Beştepe’deki konuşmasında, şunları demişti: “Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileriye gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Asistan doktorlarımızla yola devam ederiz.”

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yüzde 52,18’lik oyuyla Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilmişti.