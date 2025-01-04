Yunus Emre Vakfı’na naylon fatura soruşturması: Sekiz tutuklama

Yunus Emre Vakfı’nın sahte şirketler üzerinden zarara uğratıldığına ilişkin naylon fatura soruşturmasında 11 şüpheliden sekizi tutuklandı.
Naylon fatura iddialarını Birgün’den İsmail Arı 12 Aralık 2024’te gündeme getirmişti.
Vakfın, tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü başsavcılığa suç duyurusunda bulunmuş, ardından soruşturma başlatılmıştı.
Suçlamalar şöyleydi:
- Zimmet
- Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma
- Edimin ifasına fesat karıştırma
- Sahtecilik
- Nitelikli dolandırıcılık
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
Aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 11’i yakalanmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden sekizi tutuklandı.
Tutuklananlar ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’yla suçlanıyor.
Diğer üç zanlıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.