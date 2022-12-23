Yunanistan, Türkiye sınırındaki duvarı üç kat uzatacak

Yunanistan 2023’te Türkiye sınırındaki çelik sınır duvarının uzunluğunu üç katına çıkarmayı planlıyor.

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Avrupa’nın en ücra köşelerinden birinden geçen Meriç Nehri, Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin göçmenlerin Türkiye’den ülkeye girişini engelleme yolları üzerinde çalışmasıyla nedeniyle en militarize bölgelerden biri haline geliyor.

Amerika’nın Sesi Türkçe’nin aktardığına göre Meriç Nehri’nin güney bölümü boyunca devriyeleri denetleyen Polis Şefi Konstantinos Tsolakidis, sınırı geçmenin imkansız olduğunu söyledi. Tsolakidis, “Duvar, Meriç boyunca geçişlerin en sık olduğu bölgelerde inşa edildi ve caydırıcılık kapasitesi yüzde 100” dedi.

Sağlam çelik sütunlarla yapılan beş metre yüksekliğindeki yapı, 10 metre derinliğe kadar temel desteklerine sahip. Üzeri dikenli tel ve tutunmayı zorlaştıran metal bir tırmanma bariyeriyle kaplı.

Avrupa Birliği (AB) sınırın Yunanistan tarafında ordu kontrolündeki bölgelerde, sınırı geçmeye çalışan göçmenleri tespit etmek için bir çeşit yapay zeka yazılımı ve bir dizi sabit ve mobil kamera ve sensör kullanan gelişmiş bir gözetim ağını finanse ve test ediyor.

2021’de tamamlanan duvar şu anda üç ayrı bölümde toplam 27 kilometre boyunca uzanıyor ancak zemin koşulları nedeniyle 10 kilometre daha inşa edilmesinin etkili olacağı düşünülüyor.

Yetkililer, 192 kilometrelik kara sınırının çoğunu kapsayacak şekilde 100 kilometre daha çelik bariyer eklemeyi planlıyor.

10 yıl önce sınıra duvar örülmeye başlanması, sol partiler ve Yunan insan hakları gruplarının ateşli siyasi tartışmaları ve halk gösterileriyle karşılanmıştı.

Bu seferki tepkilerse ses getirmedi. Yunan Parlamentosu kısa süre önce çok az tartışmayla, hem ticari ihalelere ilişkin kurallardan hem de maliyet kontrolü güvencelerinden 30 Haziran 2023’e kadar feragat edilerek, duvarın uzatılmasını onaylayan acil bir yasa değişikliğini kabul etti.

Eleştiriler

Yunanistan, ekimde sınır polisinin kıyafetleri çıkarılmış 92 erkek göçmeni bulmasının ardından bir dizi uluslararası şikayette bulundu. Atina, Türk yetkilileri, bu göçmenleri kasten sınırdan geçirmekle suçladı.

Türkiye’yse Yunanistan’ı defalarca, potansiyel sığınmacıları geri itme olarak bilinen gizli sınır dışı işlemleri yapmak ve hayatlarını riske atmakla suçladı.

Atina aynı zamanda önde gelen insan hakları grupları, Birleşmiş Milletler ve AB mülteci daireleri ve hatta bir hükümet danışman heyeti tarafından da eleştiriliyor.

Danışma heyeti, Yunanistan-Türkiye sınırında 20 yıla varan bir süredir sıklıkla şiddet içeren geri itmelerin yaşandığına dair yüzlerce güvenilir ifade toplandığını söylüyor.

BM ve AB kurumları, bağımsız bir sınır izleme kurumunun oluşturulmasını talep ediyor ancak Atina şu ana kadar bu konuda harekete geçmiş değil.

