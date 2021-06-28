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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan aşı vurulan gençlere üstüne para veriyor

Yunanistan tatil sezonu öncesi genç nüfusta aşılanma oranını artırmak için en temel motivasyonlardan birini öneriyor: Para!

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan salgında ilk dalgayı görece hafif atlatmış, ancak geçen yıl kasım ayında artan vakalarla birlikte sağlık sistemine binen aşırı yük nedeniyle kapanmaya gitmek zorunda kalmıştı.


Vakaların azalmasıyla birlikte salgın önlemlerini gevşeten ülkede geçen hafta açık alanda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Bugünden itibaren, Covid-19 aşısının her iki dozunu da olan vatandaşlar test zorunluluğu olmadan işe ya da spor salonu gibi yerlere gidebilecek.

Ancak 11 milyonluk nüfusunun henüz yaklaşık yüzde 33’ünün aşının her iki dozunu da olduğu ülkede, Delta varyantından kaynaklanan endişeyle de birlikte hükümet aşılanma oranlarını artırmak için yeni teşvik arayışına girdi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis aşısının ilk dozunu yaptıran gençlere 150 avroluk (1500 lira) ön ödemeli kart verileceğini duyurdu. Başbakan “Bu gençliğe borcumuzdur, minnetimizi gösteren bir hediyedir” ifadelerini kullandı.

18-25 yaş arası yaklaşık 940 bin gençten ilk dozu olanlar ya da yıl sonuna kadar yaptıracaklar nakit ikramiyeden faydalanabilecek.

Gençler 15 Temmuz’dan itibaren parayı yaz tatilinde ve kültürel etkinliklerde harcayabilecek. Ayrıca ağustos ayında bir aylık ücretsiz mobil internet kazanacaklar.

Yunanistan’da salgının başından beri 420 bin 905 vaka, 12 bin 664 can kaybı kaydedildi.

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