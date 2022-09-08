Yüksekdağ’ın şiir kitabı yasaklandı: Nüshalar imha edilecek

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın ‘Yıkılacak Duvarlar’ adlı şiir kitabı yasaklandı. Kitabın el konan nüshalarının imha edilmesine karar verildi.

Fotoğraf: Twitter-AA

Yaklaşık altı yıldır Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ 2020’de 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ‘Yıkılacak Duvarlar’ kitabını çıkarmıştı.

Bugünkü kararla kitap yasaklandı.

Ankara Gazetecisi’ndeki habere göre Yüksekdağ’ın kitabına ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla Türkiye genelinde basım, dağıtım, satış yasağı getirilmesine ve toplatılmasına karar verildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; kararla kitabın el konan nüshaları da imha edilecek.

Yüksekdağ’ın Yıkılacak Duvarlar’ın ‘Bulutlu Başım’ başlıklı şiirinde yer alan “Yokluğun kıyısında kıvranıyor insanlık, bodrumlar yanarken, karanlıkla kundaklanırken, ıssız evlerdeki bebeler ve başından vurulurken” dizeleri örgüt propagandası yapmak iddiasıyla hedef alındı.

Yine Bulutlu Başım’da yer alan ‘ıssız evlerdeki bebeler’ dizelerinin ise örgüt üyelerinin övmek olduğunu öne süren Antalya 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği, şu gerekçeyi savundu: “PKK/KCK terör örgütü basın yayın yoluyla örgütsel varlığını devam ettirme ve geniş halk kitlelerinin desteği almak maksadıyla yazılmış yazı içeriği olduğu anlaşılmıştır.”