Yüksek binalara tırmanmasıyla tanınan fenomen 68’inci kattan düştü

Yüksek binalara tırmanmasıyla tanınan 30 yaşındaki Fransız fenomen Remi Lucidi, Hong Kong’daki bir binanın 68’inci katından düşerek öldü.

Fotoğraflar: Instagram

New York Post‘un haberine göre 30 yaşındaki Remi Lucidi, Hong Kong’daki Tregunter Tower kompleksine tırmanırken düştü. ‘Remi Enigma’ olarak bilinen Lucidi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hong Konglu yetkililere göre Lucidi, yerel saatle 18:00 sularında binaya geldi ve güvenlik görevlisine 40’ıncı kattaki bir arkadaşını ziyaret edeceğini söyledi.

Daha sonra güvenlik görevlisi adı geçen kişiye ulaştı ancak Lucidi’nin onunla tanışmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi Lucidi’yi tutuklamaya çalıştı ancak yakalayamadı.

Güvenlik görüntülerine göre asansörle 49’uncu kata giden Lucidi, ardından merdivenleri kullanarak binanın tepesine çıktı. Lucidi’nin peşinde olan güvenlik görevlisi çatıya açılan kapağı açık bulsa da fenomen bulunamadı.

Yardım istemiş

Polis, Lucidi’nin en son saat 19:38’de kompleksin çatı katının camına tıkladığını ve temizlik görevlisinden polisi aramasını istediğini söyledi.

Olaya yakın bir kaynak, polisin olay yerinde Lucidi’nin kamerasını bulduğunu ve onun diğer ölüme meydan okuyan eylemlerinin videolarını içerdiğini söyledi.

Henüz resmi bir ölüm nedeni açıklanmadı.