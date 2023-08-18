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Yaramazlara biraz batar!

Yücel Özdemir: Ukrayna’da barış neden uzak bir ihtimal? 

Son bir yıl içinde olanlara baktığımızda, Ukrayna’yı ağır silahlarla donatanlar asıl olarak bu ülkenin kazanmasından çok savaşın ömrünü uzatmanın çabasını veriyorlar. Ukrayna’yı savaşa iten Batılı emperyalist devletler, Rusya üzerinde siyasi baskı kurarak, güvenlik garantisi vererek, tamamen geri çekilmesini sağlama da dahil olmak üzere müzakereye zorlama yerine, yüksek teknoloji kapasitesine sahip ağır silahlar vererek kendi ekonomik ve siyasi çıkarları için savaşın vadesini uzatıyorlar.

Bunun temel nedeni de elbette savaş sürdükçe Batılı emperyalist devletlerin ve onların silah ve enerji tekellerinin süreçten kazançlı çıkmasıdır. Hem de çok.


Tabloya kısaca göz attığımızda asıl olarak ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi Batılı emperyalist ülkelerin neden savaşın sürmesinde ısrar ettiğinin maddi temeli de kendiliğinden ortaya çıkıyor.

Yücel Özdemir’in yazısı

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