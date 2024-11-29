Yücel Özdemir: NATO cephesinden birbirinden ilginç hazırlıklar ve iddialar var

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Bütün bu olanlardan ötürü NATO cephesinden birbirinden ilginç hazırlıklar ve iddialar var.

Bunlardan biri, pazartesi günü Almanya’nın Leipzig kentinden kalkan DHL’ye ait bir kargo uçağının Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta havaalanı yakınlarında düşmesi. Litvanyalı yetkililer bir kişinin hayatını kaybettiği olayın teknik kaza olabileceğini açıklarken, savaş çığırtkanı Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock katıldığı G7 zirvesinde ortada somut bir delil bulunmadığı halde kargo uçağının sabotaj sonucu düşmüş olabileceğini söyledi. Akabinde Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, ARD televizyonunda katıldığı bir programda uçağın Rusya’nın saldırısı sonucu düşmüş olabileceği iddiasını güçlendiren sözler sarf etti. Geçtiğimiz yaz Köln’deki kışlada ve Leipzig’deki DHL merkezinde çıkan yangınları, tezini güçlendirmek için kullandı.

General Breuer, Rusya’nın Batı’ya karşı bir hibrid savaş sürdürdüğü, bu nedenle olayların arkasında Rus istihbaratının olabileceği tezini işliyor.

Bu soruşturmanın ardından kargo uçağının Rusya tarafından düşürüldüğü iddiası güçlenirse, bu bütün Avrupa ülkelerinde Rus istihbaratının her an saldırılar düzenleyebileceği görüşünü pekiştirecek. Hatta bunu NATO’ya saldırı olarak değerlendirip, Rusya’ya savaş nedeni sayılması gerektiğini savunanlar da çıkabilir. Zira koşullar oluştuğunda büyük savaş için sadece bir provokasyon yeterli.

Son haftalarda Rusya’nın Avrupa’ya saldırabileceği, bunun da büyük bir savaşa yol açacağından hareketle çeşitli tatbikatlar da yapılıyor. Alman ordusu, halkı savaşa hazırlamak için adeta seferber olmuş durumda. Hükümet tarafından karar altına alınan bin sayfalık Almanya Operasyon Planı (Operationsplan Deutschland) adlı strateji belgesinde, korunmaya değer tüm binalar ve altyapı tesislerinin listesi çıkarılmış. Yine Almanya’nın savaş malzemeleri, gıda ve ilaç ile birlikte doğuya taşınması gereken on binlerce, yüz binlerce asker için merkez ülke haline geleceği senaryosu hazırlanmış.

Yücel Özdemir’in yazısı