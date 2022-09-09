Yücel Özdemir: Avrupa’yla Rusya arasında gaz savaşı alevleniyor

Rusya’nın, Almanya’ya doğrudan doğal gaz nakli sağlayan Kuzey Akımı 1 (Nordstaem 1) boru hattının vanasını kapatmasının üzerinden bir hafta geçti. Rus tekeli Gazprom, vananın “sızıntı” gerekçesiyle kapatıldığını açıklasa da “büyük fotoğrafa” bakıldığında çok daha derin hesapların yapıldığı görülüyor.

Putin’in Kuzey Akımı 1’in vanasını kapatmasının bir kaç boyutu var.

Bunlardan birincisi, milyarlarca avroya mal olan ve yapımı bu yılın başında tamamlanan Kuzey Akımı 2’nin devreye girmesi için baskı yapmak. Kuzey Akımı 1’e paralel inşa edilen, 1230 km uzunluğundaki hattan bugüne kadar bir tek damla doğal gaz Almanya’ya ulaşabilmiş değil. Bütün Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu doğal gazın taşınması için inşa edilen bu hat, Ukrayna’daki savaş nedeniyle vanası açılmadığı için şimdilik ölü bir yatırım olarak Rusya ile Almanya arasında duruyor.

Yücel Özdemir’in yazısı