YSK seçime katılabilecek siyasi partileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) göre 38 siyasi parti seçime katılma yeterliliğine sahip.
Görevleri ocağın son haftasında sona erecek il ve ilçe seçim kurulları kanun gereği yeni kurulların oluşturulması için seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partileri belirledi.
Buna göre ocaktan altı ay öncesi olan 15 Temmuz 2024 itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş; ilçe, il ve büyük kongrelerini yapmış 38 siyasi parti bulunuyor.
YSK kararı Resmi Gazete‘de yayınlandı.
Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler şöyle::
- Adalet Birlik Partisi
- Adalet Partisi
- AKP
- Anadolu Birliği Partisi
- Anavatan Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- CHP
- DEVA Partisi
- Demokratik Sol Parti
- Demokrat Parti
- Doğru Yol Partisi
- Emek Partisi
- Gelecek Partisi
- Genç Parti
- Güç Birliği Partisi
- Hak ve Özgürlükler Partisi
- Halkın Kurtuluş Partisi
- DEM Parti
- HÜDA PAR
- İYİ Parti
- Memleket Partisi
- Millet Partisi
- MHP
- Milli Yol Partisi
- Ocak Partisi
- Saadet Partisi
- Sol Parti
- Teknoloji Kalkınma Partisi
- Türkiye İşçi Partisi
- Türkiye İttifakı Partisi
- Türkiye Komünist Hareketi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Yenilik Partisi
- Yeni Türkiye Partisi
- Zafer Partisi