YSK seçime katılabilecek siyasi partileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) göre 38 siyasi parti seçime katılma yeterliliğine sahip.

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Görevleri ocağın son haftasında sona erecek il ve ilçe seçim kurulları kanun gereği yeni kurulların oluşturulması için seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partileri belirledi.

Buna göre ocaktan altı ay öncesi olan 15 Temmuz 2024 itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş; ilçe, il ve büyük kongrelerini yapmış 38 siyasi parti bulunuyor.

YSK kararı Resmi Gazete‘de yayınlandı.

Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler şöyle::