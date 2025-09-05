YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: İlçe kongreleri yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin İstanbul ilçe kongrelerine ilişkin durdurma kararlarını ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle kaldırdı.

CHP’nin İstanbul il yönetiminin görevden alınmasına karşı yaptığı itirazsa reddedildi.

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atanmıştı.

Heyetteki isimlerden Hasan Babacan bugün kuruldan çekilmişti.

Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetmişti.

Dün İstanbul’da ilçe seçim kurulları da peş peşe CHP’nin Ataşehir, Sarıyer, Bakırköy, Tuzla ve Başakşehir’de kongrelerinin yapılmamasına karar vermişti.

Bunun üzerine CHP dün YSK’ya ‘tam kanunsuzluk’ yetkisini kullanıp söz konusu kararların kaldırılması için itirazda bulunmuştu.

Bugün 14:30’da toplanan YSK iki saat süren bir toplantı yaptı.

Toplantı sonrası açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe kongrelerine ilişkin durdurma kararlarının ‘tam kanunsuzluk’tan kaldırıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı’na göre Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu ilçe seçim kurullarının durdurma kararları da kaldırıldı.

Yani mevcuttaki kongre süreci planlandığı gibi yapılacak.

İstanbul il yönetimiyle ilgili itiraza ret

Yener, CHP’nin İstanbul il yönetiminin görevden alınmasına karşı yaptığı itirazınsa reddedildiğini açıkladı.



