Diken

Yaramazlara biraz batar!

YSK binasına giden yollar trafiğe kapatıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına giden yollar trafiğe kapatıldı.

Fotoğraf: AA

64 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye’de genel seçimler için sandıklar kapandı.


Ankara’daysa Kızılay Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan YSK binasına giden yollar kapandı.

Turkuaz Basın Kartı’na sahip gazeteciler binaya denetlemeden sonra alınıyor.

Seçim 2023

SON HABERLER

İlk veriler: Erdoğan Ankara’da önde

İlk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan Ankara’da önde. Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı. Saat 19:00 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 12,26): Tayyip Erdoğan: Yüzde 54,22 Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,56 Sinan Oğan: Yüzde 6,71 Muharrem İnce: Yüzde 0,51 Saat 18:40 itibariyle ANKA Haber Ajansı verileri (Açılan sandık oranı […]