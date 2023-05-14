Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasına giden yollar trafiğe kapatıldı.
64 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye’de genel seçimler için sandıklar kapandı.
Ankara’daysa Kızılay Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan YSK binasına giden yollar kapandı.
Turkuaz Basın Kartı’na sahip gazeteciler binaya denetlemeden sonra alınıyor.
Seçim 2023
- Çok okunanİlk veriler: AA’ya göre cumhur ittifakı önde
- Çok okunanKaftancıoğlu: İstanbul’da rekor katılım bekliyoruz
- Çok okunanYSK: Erdoğan mühürlü oy pusulaları geçerli
- Çok okunanKılıçdaroğlu: Asla sandıkların başından ayrılmayın
- Çok okunanİlk verilere göre Tayyip Erdoğan önde
- Çok okunanErdoğan karar değiştirip Ankara’ya geçti