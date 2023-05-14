YSK binasına giden yollar trafiğe kapatıldı

İlk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan Ankara’da önde. Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı. Saat 19:00 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 12,26): Tayyip Erdoğan: Yüzde 54,22 Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38,56 Sinan Oğan: Yüzde 6,71 Muharrem İnce: Yüzde 0,51 Saat 18:40 itibariyle ANKA Haber Ajansı verileri (Açılan sandık oranı […]