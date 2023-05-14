YSK başkanından uyarı: Adayların üstü çizilemez

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçimi pusulasında Muharrem İnce’nin üzerinin çizildiği iddiasına yanıt vererek “Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilemez” dedi.

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Yener, oy kullanmak için Ankara Çukurambar Mahallesi’ndeki Arjantin İlkokulu’na geldi.

Bir gazetecinin “Bazı pusulalarda Muharrem İnce’nin üzerinin karalanıp çizildiği iddia ediliyor bununla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz?” sorusunu Yener şu yanıtı verdi: “Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikazlar ve uyarılar yapılmıştır. Dün de kurulumuz açıkladı; şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında herhangi bir değişiklik yasal olarak mümkün değildir. Dört aday yer almaktadır. Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda sabahleyin sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza mesaj yoluyla gerekli ikazlar yapılmıştır.”