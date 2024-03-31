YSK başkanı: Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oy verme işlemleriyle ilgili “Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor” dedi

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Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına konuştu. Yener, Iğdır, Kars gibi illere güvenlik güçlerinin sevk edildiği iddiasına ilişkin, “Bu iddialar Kurul’a gelmiş ve değerlendirilmiştir. Oy verme esnasında kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir” dedi.

Yener’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

* Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum.

* Tüm seçmenlerimizin oylarını kullanmalarını ve demokratik görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Herhangi bir yerden olumsuz bir durum almadık. Tüm yurtta seçimler sorunsuz şekilde devam ediyor. Saat 21’de yayın yasakları kalkacak. Saat 17’de kurulumuz toplanacak ve bu saatin öne çekilip çekilmeyeceğine bakılacak. Tüm siyasi partilerimiz seçimle ilgili kurallara uydular. Bu demokrasi şenliğinin halkımıza hayırlı olmasını dileriz.