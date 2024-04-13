Diken

Yaramazlara biraz batar!

YSK'dan Kütahya dahil 22 itiraza ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP’nin itiraz ettiği Kütahya seçimi dahil 22 yer için ret kararı verdi.

Fotoğraf: AA

YSK, 31 Mart seçimlerine ilişkin itirazları görüşmeye devam ediyor.


Kurul, aralarında Kütahya Belediyesi seçimlerine ilişkin MHP tarafından yapılan başvurunun da bulunduğu itirazların tamamını reddetti.

YSK’nın ret kararı verdiği diğer başvurular şöyle:

Yozgat – Yeniköy

Isparta – Senirkent

Adıyaman – Besni

Batman – Sason

Batman – Gercüş

Erzincan – Refahiye

Balıkesir – Manyas

Balıkesir – İvrindi

Diyarbakır – Kayapınar

Mardin – Ömerli

Karaman – Ayrancı

Kahramanmaraş – Onikişubat

Hakkari – Şemdinli

Bayburt – Aydıntepe

Bitlis – Güroymak

Ordu – Akkuş

Ordu – Kabadüz

Iğdır – Tuzluca

Yozgat – Kadışehri

Kütahya – Emet

AKP-MHP rekabeti CHP’ye Kütahya’yı kazandırdı

SON HABERLER

GTA 6'dan ikinci fragman

Son zamanların merakla beklenen video oyunu Grand Theft Auto (GTA) 6’dan ikinci fragman yayınlandı.