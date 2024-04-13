YSK'dan Kütahya dahil 22 itiraza ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP’nin itiraz ettiği Kütahya seçimi dahil 22 yer için ret kararı verdi.
YSK, 31 Mart seçimlerine ilişkin itirazları görüşmeye devam ediyor.
Kurul, aralarında Kütahya Belediyesi seçimlerine ilişkin MHP tarafından yapılan başvurunun da bulunduğu itirazların tamamını reddetti.
YSK’nın ret kararı verdiği diğer başvurular şöyle:
Yozgat – Yeniköy
Isparta – Senirkent
Adıyaman – Besni
Batman – Sason
Batman – Gercüş
Erzincan – Refahiye
Balıkesir – Manyas
Balıkesir – İvrindi
Diyarbakır – Kayapınar
Mardin – Ömerli
Karaman – Ayrancı
Kahramanmaraş – Onikişubat
Hakkari – Şemdinli
Bayburt – Aydıntepe
Bitlis – Güroymak
Ordu – Akkuş
Ordu – Kabadüz
Iğdır – Tuzluca
Yozgat – Kadışehri
Kütahya – Emet