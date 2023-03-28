Yozgat’ta kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Yozgat’ta M.T. isimli erkek, boşanma aşamasındaki eşi R.T.’yi bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı.
AA’nın aktardığına göre Merkez Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi’ndeki ailesinin evinde kalan R.T. ile M.T. arasında tartışma çıktı.
M.T, eşi ve kayınvalidesi G.G.’yi bıçakladıktan sonra kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan G.G. ise hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli M.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.