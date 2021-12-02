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Yozgat’ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne tutuklandı

Yozgat’ın Çandır ilçesinde, bir aylık erkek bebeğini sobada yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Büyükkışla köyünde dün bir aylık çocuğunu sobada yakarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne F.B., baba H.B. ve üvey babaanne S.B., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.


F.B. mahkemece tutuklanırken, baba H.B. adli kontrol şartıyla salıverildi. Üvey babaanne S.B. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, Yozgat Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan bebeğin cenazesi akrabaları tarafından alındı.

AA’nın aktardığına göre henüz kimlik kartı olmadığı öğrenilen bebek, Büyükkışla Mezarlığı’nda, babaanne S.B.’nin mezarının yanına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekiplerinin nezaretinde defnedildi.

Yozgat’ın Çandır ilçesine bağlık Büyükkışla köyünde yaşayan 25 yaşındaki F.B. dün bir aylık bebeğini sobada yakarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında baba H.B. ve üvey annesi S.B. de gözaltına alınarak anneyle birlikte adliyeye sevk edilmişti.

İddia: Bir aylık bebeğini sobada yaktı

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