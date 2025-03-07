YouTube'dan 18 yaş altına bahis düzenlemesi

YouTube’un yeni düzenlemesiyle 18 yaş altındaki kullanıcılar ve platforma giriş yapmayanlar çevrimiçi bahis sitelerini tanıtan içerikleri göremeyecekler.

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YouTube, kullanıcıları ‘onaylanmamış’ kumar sitelerine yönlendiren içeriklere artık izin vermeyeceğini duyurdu.

TRT Haber‘in aktardığına göre söz konusu düzenleme 19 Mart’tan itibaren uygulanacak.

Platform, onaylanmamış kumar sitelerini, yerel yasal gereksinimleri karşılamayan ve YouTube ya da ana şirketi Google tarafından incelenmemiş siteler olarak tanımlıyor.

YouTube sözcüsü Boot Bullwinkle, CNN’e şu açıklamayı yaptı: “Onaylanmamış kumar sitelerine veya uygulamalarına yönlendiren içerikleri yasaklayan politikalarımızı güçlendirdik. Ayrıca, çevrimiçi kumarhaneleri tanıtan içeriklere yaş sınırlaması getireceğiz.”

Platformda kullanıcıları çevrimiçi spor bahislerine ve tahmin piyasalarında para kazanmaya yönlendiren ve nasıl bahis oynacaklarını gösteren videolar milyonlarca kez izlendi.

YouTube, uzun süredir ‘garantili kazançlar’ veya kayıp telafisi vaat eden kumar içeriklerini yasakladığını söylüyor.

Fakat artık platform onaylı sitelerden gelen garanti edilmiş kazanç vaatleriyle ilgili içeriklerin de kaldırılacağını duyurdu.

Platform, yanlış aşı ve kürtaj bilgileri ya da aşırı kalori sayımı gibi yeme bozukluğu davranışlarını içeren videoları kaldırmıştı.

Ayrıca 2023’te, yanıltıcı yapay zeka içerikleri hakkında kullanıcıların açıklama yapmalarını zorunlu hale getirmişti.