YouTube’da yeni özellik: Videoların ‘sıkıcı’ kısımları kolayca atlanabiliyor

Video paylaşım platformu YouTube, videoların en çok tekrarlanan ‘önemli’ kısımlarını öne çıkaran bir güncelleme yükledi.

Fotoğraf: The Verge

Şirket bir süredir test aşamasında olan bu özelliği, uzun videoları daha işlevsel izlemek için oluşturulan bir güncelleme paketinin parçası olarak duyurmuştu.

Yeni özellikle videoların ‘önemli’ kısımları öne çıkarılırken ‘sıkıcı’ bölümleri atlanabilecek. Bunda videonun en çok izlenen kısımları esas alınacak.

Videonun ilerleme çubuğunda önemli görülen bölümler bir grafikle öne çıkarılacak. Önemli görülmeyen bölümlerse çubukta normal bir şekilde görünecek.