Yorulan atı yumruklayan adam gözaltına alındı

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde yorulup yola devam edemeyen atı yumruklaması kameraya yansıyan adam, gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Yunus Emre Mahallesi’nde bir kişi, yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklamaya başlamış, olayı gören bir yurttaş cep telefonuyla ata yapılanları kayda almıştı. Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlatmıştı.

Ekipler, Yunus Emre Mahallesi’nde atı yumruklayan kişiyi belirledi.

Akdeniz Mahallesi’nde ikamet eden zanlı Levent Y., (42) evinde gözaltına alındı. Levent T.’nin hakkında emniyette işlem yapıldı.

At da Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Daha sonra kamyonla belediye barınağına götürüldü.