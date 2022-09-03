Yörük kızı Elif: Kültürünü dünyaya tanıtmak istiyor

Mersin’in yaylalarında bir yandan keçi ve koyunlarını otlatan diğer yandan da yüksek lisans bitirme tezini hazırlayan Yörük kızı Elif Akçivi kültürünü dünyaya tanıtmak istiyor.



Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olan 23 yaşındaki Elif, akademisyen olma için aynı bölümün Türk-İslam Sanatları alanında başladığı yüksek lisans öğrenimini sürdürüyor.

İlçenin 1200 rakımındaki Kayrak Mahallesi’ne kurdukları Yörük çadırında yaşayan genç kadın, hayvancılık yapan ailesine de destek oluyor.

Akçivi, sabahın ilk ışıklarıyla gözünü açtığı çadırda annesine işlerinde yardım ettikten sonra keçi ve koyunları otlatmak için dağları, tepeleri arşınlıyor.

Bitirme tezini çadırına taşıdığı kitaplar ve ders notlarıyla hazırlamaya çalışan Yörük kızı, boş zamanlarında çektiği videoları da sosyal medyada paylaşarak kültürünü tanıtıyor.

‘Her şey kitaplarda öğrenilmiyor’

Doğayla iç içe yaşamanın kendisine huzur ve mutluluk getirdiğini belirten Akçivi, yorucu olsa da hayvancılığı çok sevdiğini anlatıyor: “Her şey kitaplarda öğrenilmiyor, biraz içine girmek gerekiyor. Bunun eğitimime de katkısının olduğunu düşünüyorum. Kendimi güçlü hissediyorum. İnsanlar da kabullenmeye başladı. Kızların okumasını istiyorum. Bölümlere boş olarak bakmasınlar, neyi istiyorlarsa onu okusunlar. İleride mutlaka bir şeyi başarırlar.”

‘Şehirde yaşam kapalı bir kutuda geçiyor’

Şehir yaşamını ‘kapalı bir kutunun içerisinde yaşamaya’ benzeten Akçivi, “Biz burada gökyüzünü, güneşin doğuşunu ve batışını izliyoruz, kuşların sesini dinliyoruz. Birçok şeyi hissederek yaşıyoruz. Şehirde öyle değil, sabah trafik sesiyle uyanıyorsunuz, akşamları saatin farkına varmadan uyuyakalıyorsunuz. Bence, kapalı kutuda yaşamaktansa böyle güzel ortamda yaşamak daha iyi. İnsanlar şehirde mutlu değil, ben de kaldığımda mutlu değildim, sıkılıyordum. Burada dışarı çıktığımda kedi köpekle oynuyorum moralim yerine geliyor. Belki burada her şey elimin altında değil, her şeyi alamıyorum ama olsun, mutluyum” ifadelerini kullanıyor.