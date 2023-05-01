Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı

Yönetmen İsmail Güneş, Bağdat Caddesi’nde korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundakileri uyardığı için saldırıya uğradı.

Fotoğraf: Twitter

AA’nın aktardığına göre spor yapmak için eşiyle sahile inen yönetmen Güneş, Bağdat Caddesi’nde korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundakileri uyarınca, konvoyda bulunan bir grup tarafından dövüldü.

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Güneş, tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen dört şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.