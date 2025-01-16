Yönetmen David Lynch hayatını kaybetti

ABD’li yönetmen David Lynch 78 yaşında hayatını kaybetti.

David Lynch. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Amerikan sinemasının önemli isimlerinden David Lynch, ‘Blue Velvet’, ‘Mulholland Drive’, ‘Eraserhead’ gibi filmlerin yönetmeniydi.

Geçen yıl, ömrü boyunca sigara içmesi nedeniyle kendisine amfizem teşhisi konulduğunu ve artık yönetmenlik yapmak için evinden çıkamayacağını açıklamıştı.

Variety‘nin aktardığına göre ailesi, ölümünü bir Facebook paylaşımıyla şu şekilde duyurdu:

“Artık aramızda olmadığı için dünyada büyük bir boşluk var. Ama onun da dediği gibi, ‘Gözünüz boşlukta değil, donatın kendisinde olsun.’“