Yönetmen David Fincher, geçmişte Harry Potter’ı çekmesi için teklif geldiğini açıkladı

‘Dövüş Kulübü’ filminin yönetmeni David Fincher, ünlü kitap serisi Harry Potter’ı sinemaya uyarlaması için geçmişte kendisiyle görüşüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Nexflix Queue

‘Yedi’, ‘Dövüş Kulübü’, ‘Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi’ ve ‘Kayıp Kız’ gibi ünlü filmleriyle bilinen Fincher’ın Harry Potter film serisi için önerdiği fikirler yapımcı Warner Bros’un hoşuna gitmemiş.

Independent‘ın aktardığına göre 62 yaşındaki yönetmen o süreci şöyle anlatıyor:

“Harry Potter’ı nasıl yapacağımı anlatmak üzere çağrıldım. ‘Yalnızca Temiz Hollywood versiyonunu yapmak istemiyorum. ‘Withnail ve Ben’e (Withnail and I) çok daha fazla benzeyen, biraz tuhaf bir şeyler yapmak istiyorum’ dediğimi hatırlıyorum.”

1987 yapımı Britanya filmi ‘Withnail ve Ben’, kara komedi unsurlarıyla biliniyor. Kült filmin yönetmenliğiniyse Bruce Robinson yapmıştı.

Fincher’ın önerilerini beğenmeyen Warner Bros, Harry Potter’ın ilk iki filmini ‘Evde Tek Başına’ (Home Alone) ve ‘Müthiş Dadı, Müthiş Baba’yla (Mrs. Doubtfire) bilinen Chris Columbus’a çektirmişti.

2001-2011’de vizyona giren sekiz filmlik serinin diğer yönetmenleri Alfonso Cuarón, Mike Newell ve David Yates olmuştu.

David Fincher’ın bugünlerde ikinci sezonuyla çok konuşulan ‘Squid Game’in İngilizce versiyonunu çekeceği iddia ediliyor.