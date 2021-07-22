Yöneticisinin, ‘satışları artırmak için bikini giymesini istediği’ çalışan 5 bin sterlin tazminat kazandı

Britanya’da, bir güvenlik firmasında satış müdürü olarak çalışan Wioleta Gannon, şirket yönetiminden ‘satışların artması için bikiniyle durması’ söylendiği gerekçesiyle açtığı cinsel taciz davasını kazandı. Gannon’a 5 bin sterlin (58 bin 851 lira) tazminat ödenecek.

Fotoğraf: Facebook

Başkent Londra’daki mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre Verisure Services adlı şirketin Southend-on-Sea’deki ofisinde çalışırken kendisinin üstündeki müdürlerden Dwayne Desilva, altı kadın çalışanın olduğu WhatsApp grubundan, “Karar verdim, hepiniz benim fahişelerimsiniz” yazdı. Sessiz kalmayan Gannon, “Hiçbirimiz sizin fahişeniz değiliz” diye yanıt verdi.

Bir başka üst düzey yönetici Robert Palmer ise gruba çıplak kadın fotosu yolladı. Palmer, bununla da kalmayıp, satışları artırmak amacıyla Gannon’dan bikiniyle çalışmasını istedi.

Gannon, Palmer’ın yaptıklarını patronu Ricardo Almeida-Vaz’a ileterek cinsel taciz ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Ancak Desilva’yla arkadaş olan Almeida-Vaz, Desilva’nın şaka yaptığını, yaşananları kasıtlı olarak çarpıttığını söyleyerek, “Beğenmiyorsan başka iş bul” dedi.

Fotoğraf: Daily Mail

Mart 2018’de yaşanalardan sonra Gannon nisan ayında istifa etti. Palmer da dava sürecinde işten kovuldu.

Kadınlara karşı saygısız muamele edildiğine dair kanıt olduğuna dikkat çeken mahkeme, Gannon’u haklı buldu.