Yöneticisine yolladığı mesaja ‘gülen yüz’ koymadı diye kovulan kadın hukuki mücadeleyi kazandı

Avustralya’da, genel müdürüne yolladığı mesaja ‘gülen yüz’ koymadığı gerekçesiyle kovulduğunu ve bunun haksız işten atılma olduğunu savunarak hukuki mücadele başlatan kadın davayı kazandı.

Fotoğraf: emojipedia.org

Kristen Gordon, Queensland eyaletindeki ‘Sens Coffee’de 14 ay süreyle süpervizör olarak çalıştı. Sens Catering Group’a ait kafede, 12 Mart’ta genel müdürle arasında bir anlaşmazlık çıktı.

Gordon, hazırlanan personel listesini onaylamadığını müdürlerin yer aldığı bir mesaj grubunda ifade etti. Ona göre şirket, kendilerine ait diğer işletmelerden ‘Goya Cafe’ için, ‘Sens Coffee’den eleman yollamak yerine yeni birini işe almalıydı.

Ancak buna sinirlenen genel müdürü Phoebe Wang, telefonunu elinden fırlattı ve odasından çıkıp diğer müdürlerden birine, ”Onu hemen şimdi kovun ve yerine yeni birini alın. Maliyeti umrumda değil” diye bağırdı.

Patronunun verdiği tepkiye şaşıran söz konusu müdür, Gordon’un mesajına neden bu kadar sinirlendiğini sordu. Wang da mesaja ‘gülen yüz emojisi eklenmediğini’ söyleyip durdu. Başka çalışanlara da mesajlar okutuldu ve onlar da, ”Son derece normal, günlük iletişimde olabilecek yazışmalar” yorumunu yaptı.

Ancak, Gordon’un kendisine sinirli bir tavır takındığını, onunla kavga ettiğini savunan Wang, bu sonuca nasıl vardığını da ’emoji olmamasına’ bağlayarak anlattı. Wang’a göre mesaja emoji eklenmemesi Gordon’un ‘kabalaşmak’ istediğinin göstergesiydi.

Bir gün sonra işten çıkarılan Gordon haksızlığa uğradığını vurgulayarak Adil Çalışma Komisyonu’na başvurdu. Komisyon, genel müdür Phoebe Wang’ın aşırı fevri bir tepki verdiğine, böyle bir şeyin işten çıkarma nedeni olamayacağına kanaat getirdi.

Gordon’un mesajlarında bir sorun olduğu düşüncesinin genel algıyı yansıtmadığının, sadece Wang’ın bireysel düşüncesi olduğunun altını çizen komisyon haksız işten çıkarma için 3 bin 357 Avustralya doları (39 bin 507 lira) tazminat ödenmesini, emeklilik fonu için de bir katkı yapmasını istedi.

Gordon, işten atılmadan bir hafta önce Wang’a tüp bebek tedavisine başladığı ve bazı günler çalışamayacağını söylediği belirterek komisyonun kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avustralya’da haksız işten çıkarılma davalarının çoğunu işçiler kazanıyor. Komisyonun verilerine göre Ekim-Aralık 2018’de yapılan başvuruların yüzde 1’i işverenin lehine sonuçlandı.