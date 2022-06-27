Yolsuzluktan yargılanan eski bakanın şampanya kadehiyle duruşmaya gitmesi tepki çekti

Kamerun’un yolsuzluktan yargılanan eski savunma ve ulaştırma bakanının duruşma salonuna elinde şampanya kadehiyle gitmesi tepki çekti.

Fotoğraf: Twitter

2019’da, kamu fonlarını farklı yerlere aktarmak ve yolsuzluk yapmak suçlamalarıyla hakkında dava açılan Edgar Alain Mebe Ngo’o suçlamaları reddetti. Dava sürecinde cezaevinde tutulan Ngo’o’nun geçen hafta başkent Yaounde’de duruşması vardı.

Yerel basın kuruluşlarından Actu Cameroun’a eski bakanının duruşma salonuna elinde şampanya kadehiyle girdiği fotoğrafı yansıdı. Şampanyasını yudumlarken avukatlarıyla konuşan Ngo’o’nun bu görüntüleri kamuoyunun tepkisini çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, yolsuzluktan yargılanan bir kişinin bu kadar rahat davranmasının kabullenilemez olduğunu ifade etti. Bazılarıysa Ngo’o’nun kendileriyle alay eder gibi davrandığını belirterek tepki gösterdi.

Suçlamalar arasında 2009-2015’te askeri ihaleler karşılığında rüşvet almak da bulunan Ngo’o, 2018’de ulaştırma bakanlığını yürütürken görevden alınmıştı. Görevden alınmadan önce devlet başkanı Paul Biya’nın yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu.