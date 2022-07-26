Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen AKP’li belediye başkanı, ‘sağlık sorunları’ nedeniyle istifa etti

Adı yolsuzluklarla anılan ve AKP’li meclis üyelerinin dahi “Ya görevden alın ya da istifa ederiz” dediği Mardin’in Artuklu ilçesinin belediye başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık gerekçesiyle istifa etti.

Fotoğraf: Twitter

Sosyal medya paylaşımında ‘affını istediğini’ belirten Tutaşı, “Bundan sonraki hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim” dedi.

2017’den beri Sayıştay tarafından denetim raporu hazırlanmayan belediyede kurulan denetim komisyonu nisanda çalışmalarını tamamlamıştı. Tutaşı tarafından çeşitli yollarla işlevsiz kılınmaya çalışılan komisyon, yolsuzluk ve usulsüzlükleri ortaya çıkarmıştı.

AKP’li meclis üyeleri istifa dilekçesi vermişti

Tutaşı’nın karıştığı yolsuzluklar o kadar çoktu ki belediyenin AKP’li 13 meclis üyesi de buna karşı harekete geçmişti.

Mezopotamya Ajansı’ndaki habere göre Tutaşı’nın AKP’den ve belediye başkanlığından istifa ettirilmesi ve ardından hakkında suç duyurusunda bulunulmasını isteyen üyeler, bu istekleri karşılanmayınca istifa dilekçesi vermişti.

İstifa dilekçelerini il başkanlığına teslim eden üyelerle il başkanlığı arasında yoğun tartışmalar yaşanmıştı. Meclis üyelerinden dilekçelerini geri çekmeleri istenmişti. Ama Meclis üyeleri dilekçelerini geri çekmek için il yönetimine 27 Haziran’a kadar süre vererek, il binasından ayrılmıştı.