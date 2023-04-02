Yolda bulduğu ayı yavrusunu evine götürdü

Gümüşhaneli Okan Berker, yol kenarında bularak evine getirdiği ayı yavrusunu, bir gece baktıktan sonra yetkililere verdi.

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AA’nın aktardığına göre merkeze bağlı Alemdar köyünde yaşayan Berker, 31 Mart Cuma günü iftar öncesi köpeğiyle kırsal alanda gezintiye çıktığı sırada yol kenarında ayı yavrusu buldu. Çevresinde annesinin olmadığını fark eden Berker, yetkililere bilgi verdi.

Annesinin çevrede olabileceğini düşünen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerinin ayı yavrusunu bulduğu yere bırakmasını istedikleri Berker, hayvanı beslemek için evine götürdü.

Berker, ‘Yogi’ ismini verdiği ve bebek gibi bezlediği ayı yavrusunu, ertesi gün yetkililere teslim etti.

DKMP yetkilileri, yurttaşları bu aylarda doğadaki yaban hayvanı yavrularına dokunmamaları ve bulundukları yerde bırakmaları konusunda uyardı.