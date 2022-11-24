Yolculara ‘trip atan’ İETT şoförü kontak kapattı

İstanbul Bakırköy’de durağa yarım saat geç geldiği için yolcular tarafından eleştirilen İETT şoförü, eleştirilere sinirlenince otobüsü yol kenarına park ederek yerinden hareket ettirmedi.

Temsili görsel

DHA’nın aktardığına göre dün akşam saatlerinde Bakırköy’den Kayaşehir’e sefer düzenleyen İETT otobüsünde, durağa yarım saat geç geldiği iddia edilen şoförle yolcular arasında tartışma çıktı.

Tartışma üzerine yolculara sinirlenen şoför aracı yol kenarına park ederek kontak kapattı.

Şoförün yolculara ‘trip attığı’ anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, sefere devam etmeyen şoföre tepki gösteren yolcular polisi arıyor.

Israra karşın şoför aracı hareket ettirmeyerek, polisi bekleyeceğini söylüyor.