Yolcu otobüsüyle Mersin’e yollanan 47 flamingodan 26’sı öldü

Aksaray’dan yolcu otobüsüyle gönderilen 47 flamingodan 26’sının ölmesiyle ilgili dört kişiye toplam 425 bin lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre Eskil ilçesine bağlı bir köyde yaşayan Naim D. (34), kardeşi Mehmet D. (36) ve bir yaylada yaşayan İbrahim K. (38), 28 Ağustos’ta Tuz Gölü’nden yakaladıkları flamingoların ayaklarını ve gagalarını bağlayıp kolilere koyduktan sonra satmak için yolcu otobüsüyle Mersin’e gönderdi.

Mersin’de otobüsten indirilen kolilerin içinde flamingoları gören ihbarı üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

Hayatta kalanlar doğaya bırakıldı

Verilen adrese giden ekipler, flamingoların 26’sının öldüğünü tespit etti. Hayatta kalanlar sağlık kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.

Eskil Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, flamingoları yakaladığı ve yolcu otobüsüne teslim ettiği belirlenen Naim D, Mehmet D. ve İbrahim K’nın evine operasyon düzenledi. Adreslerde çok sayıda ördek, tuna ve angut kuşları bulundu. Üç isim de gözaltına alındı.

Ekipler, Naim D. ile otobüs şoförüne toplam 300 bin, İbrahim K. ile Mehmet D’ye toplam 125 bin lira idari para cezası uygulayıp, haklarında adli işlem başlattı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.