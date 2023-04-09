Yoksunluk nöbetleri geçiren ‘alkolik köpek’ iyileşti

Labrador Retriever cinsi olan iki yaşındaki ‘Coco’, sahibinin bardakta kalan içkilerini içerek alkol bağımlısı oldu. Coco, bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Sahibinin içki içtikten sonra uyuyakalması üzerine bardakta kalan içkileri içtiği düşünülen Coco, sahibinin ölümünün ardından götürüldüğü bakım merkezinde yoksunluk nöbetleri geçirmeye başladı.

Hemen tedavisine başlanan Coco, yaklaşık bir ay sonra sağlığına kavuştu.

Woodside Animal Welfare Trust isimli sağlık merkezinden yapılan açıklamada, alkolizm tedavisi gören bir köpeğe ilk defa tanık oldukları aktarıldı.

Coco’nun ilaç kullanımını bıraktığı ve normal davranmaya başladığı ancak zihinsel olarak hala ara ara sorunlar yaşadığı belirtildi.

Bakım merkezinden bir yetkili, Coco’nun içki içtikten sonra zehirlenmek yerine alkole bağımlı hale geldiğini kaydetti.

Alkolün köpeklerde hızlı bir zehirlenmeye ve ölüme sebep olabildiği aktarılırken, Coco’nun durumunun nadir bir vaka olduğu değerlendiriliyor.

Uzmanlar, içkilerin ve alkol içeren kolonya, dezenfektan gibi maddelerin köpeklerden uzak tutulması gerektiği konusunda uyarıyor.