Yine bir kadın boşandığı erkek tarafından öldürüldü

Antalya’da bir erkek eski eşini pompalı tüfekle öldürdü.

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AA’nın aktardığına göre eski eşi Hayriye Alkutay ile görüşmek isteyen M.A, ailesiyle yaşayan Alkutay’ın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi’ndeki evine gitti.

Çıkan tartışmada M.A, yanında getirdiği pompalı tüfekle Alkutay ile olaya müdahale eden erkek kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay’a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, Hayriye Alkutay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Alkutay kardeşler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Pompalı tüfekle yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Çiftin iki ve dört yaşında iki çocuklarının olduğu öğrenildi.