Yılmaz Özdil: ‘Üç harfli marketler’ dedi, anlamayan kalmadı

Asrın liderimiz niye “en az üç” çocuk diyor mesela? İki dese, az bulacaklar. Dört dese, fazla gelecek. Üç diyor, herkes memnun. Bakın dikkat edin lütfen… Yetmez ama evet. Yes be annem. Analar ağlasın mı Yerli ve milli Hep üç kelimeli. Sloganları ne? Reeceeep Taaayyiip Erdoğan. E, bu çerçevede enflasyonu kime yıktılar haliyle? Üç harflilere. İki senedir “zincir marketler yüzünden” diyor, kimse anlamadı. “Üç harfli marketler” dedi, haaa onlarmış, anlamayan kalmadı.

Yılmaz Özdil’in yazısı