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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Türkiye’de ‘tarikat vesayeti’ yaşanıyor

Tarikatlar Türk siyasetini esir aldı. İktidar yol veriyor, muhalefet desen, apaçık tarikat olduklarını bile bile, sanki gerçekten dernekmiş gibi, sanki gerçekten vakıfmış gibi, meşrulaştırıyor, sivil toplum örgütü muamelesi yapıyor. Politikacıların tepkilerine dikkat edin lütfen… 6 yaşındaki bebek sapıklığında bile, bebeğin babasına, mürid damada “haysiyetsiz, şerefsiz” filan diye atıp tutuluyor ama, cemaatin adı söylenmiyor.

Habire vesayetten şikayet ediliyor… Halbuki Türkiye’de “tarikat vesayeti” yaşanıyor.


Yılmaz Özdil’in yazısı

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