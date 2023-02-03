Yılmaz Özdil: Titanik orkestrasıdır bu

İnsanlar askıda ekmekle karnını doyurmaya çalışıyor, hava karardıktan sonra pazarda çıkma sebze topluyor, yağmurda ayazda ucuz kıyma kuyruğunda bekleşiyor, toplumun yarısı açlık sınırının altında yaşıyor, her iki çalışandan biri asgari ücretle geçinmeye çalışıyor, işsiz gençlerimizin hayatlarının baharında saçları ağarıyor. Asrın liderimiz miting güvertesinde müzik eşliğinde karaoke yapıyor. “Duyanlaraaa duymayanlaraaa, soranlaraa sormayanlaraaa…”

Titanik orkestrasıdır bu. Duyanlar da duymayanlar da, hepimiz aynı gemideyiz. Ve maalesef, herkese yetecek kadar filika yok.

Yılmaz Özdil’in yazısı