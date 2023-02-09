Yılmaz Özdil: Sürpriz mi oldu bizim için bu kurtarma beceriksizlikleri?

Sürpriz mi oldu bizim için bu kurtarma beceriksizlikleri? Liyakatsiz, yeteneksiz tiplerin devletin hayati kurumlarına doldurulduğunu bilmiyor muyduk? Tecrübeli uzmanların devredışı bırakıldığını, donanımlı profesyonellerin uzaklaştırıldığını, onların yerine tarikatların çöreklendiğini bilmiyor muyduk? Allah aşkına hatırlayalım, orman yangınlarına söndürme uçağı gönderemeyen zihniyet, deprem bölgelerine kurtarma helikopteri gönderebilir mi? Allah aşkına hatırlayalım, herkes evinde otururken, üç kuruşluk tırışkadan bez parçasını, alt tarafı maskeyi dağıtmayı beceremeyen zihniyet, herkesin evi yıkılmışken ekmek dağıtabilir mi? Gata’yı kapattıklarını bilmiyor muyduk? Tee İsrail’den gelen yardım ekipleri, tee İspanya’dan gelen yardım ekipleri deprem bölgemizde bizden önce sahra hastaneleri kurarken, bizim sahra hastanesi kuramıyor olmamız tuhaf mıdır? Van depreminden sonra “Tayyip Erdoğan’a teşekkür edilmediği için depremler oluyor” diyen arkadaşı, Türkiye Uzay Ajansı’na başkan müşaviri yapmadılar mı?

Yılmaz Özdil’in yazısı