Yılmaz Özdil: Sürpriz mi oldu bizim için bu kurtarma beceriksizlikleri?

Sürpriz mi oldu bizim için bu kurtarma beceriksizlikleri? Liyakatsiz, yeteneksiz tiplerin devletin hayati kurumlarına doldurulduğunu bilmiyor muyduk? Tecrübeli uzmanların devredışı bırakıldığını, donanımlı profesyonellerin uzaklaştırıldığını, onların yerine tarikatların çöreklendiğini bilmiyor muyduk? Allah aşkına hatırlayalım, orman yangınlarına söndürme uçağı gönderemeyen zihniyet, deprem bölgelerine kurtarma helikopteri gönderebilir mi? Allah aşkına hatırlayalım, herkes evinde otururken, üç kuruşluk tırışkadan bez parçasını, alt tarafı maskeyi dağıtmayı beceremeyen zihniyet, herkesin evi yıkılmışken ekmek dağıtabilir mi? Gata’yı kapattıklarını bilmiyor muyduk? Tee İsrail’den gelen yardım ekipleri, tee İspanya’dan gelen yardım ekipleri deprem bölgemizde bizden önce sahra hastaneleri kurarken, bizim sahra hastanesi kuramıyor olmamız tuhaf mıdır? Van depreminden sonra “Tayyip Erdoğan’a teşekkür edilmediği için depremler oluyor” diyen arkadaşı, Türkiye Uzay Ajansı’na başkan müşaviri yapmadılar mı?
SON HABERLER
Dışişleri, yabancı ülkelerin yardım istatistiklerini açıkladı
Dışişleri Bakanlığı, depremlerden sonra yut dışından gelen yardımlar hakkındaki istatistikleri yayınladı.
Dünyaya gözlerini enkaz altında açan ‘Eye’ bebek tüm ailesini kaybetti
Suriye’nin Afrin ilçesinde enkaz altında doğan Eye bebek, anne ve babası ile üç kardeşini depremde kaybetti.
Yunan çizer Erdoğan’a dokundurdu: Dostlar hem gece, hem gündüz gelir
Yunan çizer “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle Yunanistan’ı hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dokundurdu.
Liste güncellendi: ‘Ahbap’ bağışları sürüyor, Vietnamlı işçiler de katıldı
Sanatçı Haluk Levent’in muhtaç durumdakilere yardım amacıyla kurduğu Ahbap Derneği’ne Güneydoğu’daki depremlerin ardından başlayan bağışlar sürüyor.
71 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Eren’in ilk sözü: Yarın okulum var
Enkazdan çıkarılıp sedyeyle hastaneye sevk edilen Ahmet Eren, ilkyardım ekibine ‘yarın okulum var’ dedi.
72 saat sonra kurtuluş: Beş yaşındaki Hazal su içmek için bekledi
Hatay’da yıkılan bir apartmanın enkazından 72 saat sonra, beş yaşındaki Hazal’ın da aralarında bulunduğu dört kişi sağ çıkarıldı.
AKP, Hatay’da sorumluyu buldu: Belediye bürokratları
Kılıçdaroğlu’nu hedef alan AKP yöneticisi Leyla Şahin Usta, sorumluluğu da depremzede Hatay belediyesi bürokratlarına yükledi.
Prof. Naci Görür: Endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, ‘ilk kez söylüyorum’ diyerek Bingöl-Karlıova arasındaki bölgeyle ilgili deprem uyarısı yaptı.
AFAD, Şanlıurfa’daki çalışmaları sonlandırdı
AFAD, Şanlıurfa’daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin depremden etkilenen diğer bölgelere sevk edildiğini bildirdi.
Kahramanmaraş sanayi odası başkanı: Felaket, görünenin 10 katı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, yaşanan felaketin görünenin 10 katı olduğunu söyleyerek borçların dondurulmasını istedi.