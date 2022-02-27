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Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Satürn Türkiye’ye çarpsa, bunların ruhu bile duymaz

2022… Ukrayna’da savaş patlamak üzereydi. Rusya’nın askeri yığınağını görme engelliler bile görüyordu. Yumruk havaya kalkmıştı. Asrın liderimiz Afrika’ya gezmeye gitti! Kongo’yu dolaştı. Senegal’e geçti. Oradan Gine’ye gidiyordu ki… Rusya, Ukrayna’ya daldı!

Asrın liderimiz, Afrika gezisini yarıda kesmek zorunda kaldı. ABD, İngiltere, Fransa, Kanada, Japonya, Avustralya, Kiev’deki büyükelçiliğini çoktaaan boşaltmıştı, personellerini çekmişler, Ukrayna’daki vatandaşlarını çoktaaan tahliye etmişlerdi. Bizim Ukrayna’daki vatandaşlarımızın tamamı orada sıkıştı kaldı. Çoğu üniversite öğrencisi 20 bin vatandaşımız mahsur kaldı, sosyal medyadan yardım çığlıkları atıyorlar, çaresizlikle seyrediyoruz.


Samimiyetle söylüyorum… Ukrayna’yı filan boşver, Satürn Türkiye’ye çarpsa, bunların ruhu bile duymaz, çünkü eminim o sırada yurtdışında gezmekte olurlar!

Yılmaz Özdil’in yazısı

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Nedir bu SWIFT? Batı’nın gücü Rusya’yı çıkarmaya neden yetmiyor?

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından SWIFT yaptırımı yine Batılı ülkelerin en büyük çıkmazı. Britanya ve ABD’nin gönlü Rusya’nın 200’ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumlarının para transferi için kullandığı SWIFT sisteminin dışına itilmesinde. Rusya için en ağır ekonomik yaptırım anlamı taşıyan hamlenin önündeyse Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa’nın güçlü ekonomilerinin zarar görebileceği gerçeği var.