Yılmaz Özdil: Muhalefette Akp’den fazla Akp’li var, iktidarda Akp’liden fazla muhalif var

Muhalif okurların gözdesiyken, yandaş medyanın gülü olan gazeteciler var, yandaş medyadan kovulunca aniden muhalif medyaya geçen televizyoncular var. Ergenekon yalanlarını gerçekmiş gibi yazan Akp şakşakçısı gazeteciler, Chp gazetecisi oldu, Tayyip Erdoğan’ın peygamber soyundan geldiğini söyleyenler, muhalif gazeteci oldu.

Şu anda muhalefette Akp’den fazla Akp’li var, iktidarda Akp’liden fazla muhalif var.

Muhalefet, Türkiye’yi Akp’den kurtarmak için Akplilerden medet umuyor, Akp’ye oy vermeyen seçmenlerden Akplilere oy istiyor. İktidar, koltuğunu korumak için dönek muhaliflerden medet umuyor, muhalefete oy vermeyen seçmenlerden dönek muhaliflerle güvenoyu istiyor.

Bu siyasi mutasyonun kazanan bir partisi illa ki olacak. Ama, vatandaşın kazanıyor olabilmesi mümkün mü?

Yılmaz Özdil’in yazısı