Yılmaz Özdil: İzmir’de hala binlerce depremzedenin konut meselesi çözülemedi

Asrın liderimiz deprem bölgesine gitti, gene “kader planı” dedi, depremzede ailelere 10’ar bin lira verileceğini söyledi.

Hatırlarsınız, iki yıl önce İzmir’de deprem oldu. Bayraklı’da sadece 11 bina yıkıldı, 117 insanımız can verdi. Sadece 11 bina. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O bölgede bin’e yakın binaya yıkım kararı verildi. Evet, yanlış okumadınız, sadece 11 bina yıkılmıştı, öbür binalar ayakta duruyordu ama, teknik olarak incelendiğinde bin’e yakın binanın derhal yıkılması gerektiğine karar verildi. Ayakta görünen ama ayakta durması mümkün olmayan binalardı. O binalar boşaltıldı. 20 bine yakın İzmirli aniden evsiz kaldı. Şehir içinde mecburi göç yaşandı. Sonra? Aradan iki yıl geçti. İzmir’de hâlâ binlerce depremzedenin “konut” ve “tapu” meselesi çözülebilmiş değil. Siz hangi 10 bin liradan bahsediyorsunuz?

Yılmaz Özdil’in yazısı